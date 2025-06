Localização de líderes cearenses do CV na Rocinha foi revelada após delação de membro da facção

Pelo menos 30 alvos tiveram seus locais revelados em uma contribuição premiada fornecida no final do ano passado por um integrante da organização criminosa preso no município de Santa Quitéria, no Ceará, durante as eleições municipais

A delação do membro aconteceu após sua prisão no município de Santa Quitéria , a 223,46 quilômetros de Fortaleza , durante as eleições municipais do ano passado. Ao todo, o integrante revelou a localização de 30 lideranças do CV na Rocinha, em uma região identificada como ‘Dionéia’, localizada na parte superior da comunidade.

A localização dos líderes cearenses da facção criminosa Comando Vermelho (CV) , na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi revelada por meio de uma delação premiada feita no final do ano passado por um integrante da organização ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE).

As informações foram obtidas pelo O POVO durante entrevista com o subprocurador-geral de Justiça Jurídico do MPCE, Plácido Rios, nesta segunda-feira, 2. O representante do órgão informou que a contribuição foi fornecida em razão de um ‘inconformismo’ do membro com a facção. “Esperava receber da organização que não teria recebido", disse.

A investigação contra o grupo, no entanto, foi realizada anteriormente a partir de ocorrências registradas durante a eleição municipal de Santa Quitéria no ano passado, que identificou a atuação do Comando Vermelho nas eleições, com o objetivo de influenciar e direcionar o resultado eleitoral na região.

Segundo Rios, a facção comprava votos utilizando dinheiro proveniente do tráfico de drogas; expulsava moradores da cidade e impedia que o adversário político do candidato apoiado pela facção fizesse campanha, inclusive proibindo que moradores colocassem propaganda eleitoral do adversário em suas casas.