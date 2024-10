Vereador de Monsenhor Tabosa é acusado de envolvimento com chefe de facção

Ivanildo da Topic, como é conhecido, apareceu em investigação da Polícia Civil negociando com homem apontado como chefe do Comando Vermelho na Região Norte do Estado

O caso tramita em segredo de Justiça, mas O POVO teve acesso a um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), referente a um habeas corpus pedido por um outro alvo da operação, em que há um resumo da acusação contra o vereador.

O vereador de Monsenhor Tabosa , município do Sertão dos Crateús, preso na última quinta-feira, 24, é acusado de envolvimento com o chefe de uma facção criminosa que age na região. Raimundo Soares de Lima, conhecido como Ivanildo da Topic (PSB), de 48 anos, nega ter praticado crimes.

Anastácio Pereira Paiva, de 35 anos, é responsável por fornecer drogas e armas para integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em grande parte das cidades da região Norte do Estado, afirma a Polícia Civil do Ceará.

"A participação de um agente público com tal cargo reforçando ainda mais seu poder (da organização criminosa) e suas operações", afirmou o colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas ao decretar a prisão preventiva do vereador.

Conforme o acórdão, a Polícia Civil tem informações de que Anastácio está escondido no Rio de Janeiro. Contra ele, constam três mandados de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

“A facção se destaca por ser extremamente bem alinhada com seus objetivos, com estrutura sólida, composta por uma hierarquia definida e funções bem distribuídas entre seus membros”, também consta na decisão.

A defesa do vereador — realizada pelos advogados Anderson Rabelo e Isleno Alves — negou que ele tenha envolvimento com Anastácio ou outros integrantes da facção. Rabelo afirmou a O POVO que há cerca de 13 anos Raimundo trabalha com o transporte de pessoas e passageiros, fazendo o percurso entre Monsenhor Tabosa e Fortaleza.

Rabelo destaca que, “assim como qualquer outra pessoa que trabalha com transporte”, Ivanildo não tem como ter controle ou fazer uma vistoria aprofundada de cada encomenda. “Ele recebeu a encomenda sem saber do que se tratava e, de fato, não tem certeza ainda do que se tratava. Nem mesmo a investigação faz menção”, afirma o defensor.



O advogado ainda acrescentou que Raimundo sequer foi indiciado até o momento e que um habeas corpus foi impetrado no TJCE pedindo a soltura dele. “Vale destacar também que Ivanildo é uma pessoa primária, bem-vista na sociedade”, diz.



“A defesa acredita com veemência que, assim como ele falou para o delegado no seu interrogatório, todas as questões vão ser esclarecidas no momento oportuno”.