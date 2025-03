Temperaturas devem permanecer elevadas no Ceará

Esta quarta-feira, 26, é o último dia previsto para intensa onda de calor no Ceará pela Funceme / Crédito: FÁBIO LIMA

A previsão para o Ceará é de predomínio do tempo estável gerado pelo afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor das precipitações. Cenário ocasiona o aumento das temperaturas e a reduz quantidade de chuvas no Estado. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



Seis localidades registraram pluviosidade entre as 7 horas de terça-feira, 25, e 7h desta quarta-feira.

Confira previsão do tempo para o Ceará Para esta quarta-feira, 26, espera-se um aumento da nebulosidade na faixa litorânea do Estado devido a áreas de instabilidades do Oceano Atlântico e leste do Nordeste do Brasil, com chuvas isoladas na faixa litorânea nos turnos da manhã e noite, e no interior do Ceará nos turnos vespertino e noturno. Os principais motivos das precipitações previstas são os efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas e interação dos ventos com o relevo. A onda de calor deve atuar na faixa litorânea e no Centro-Sul, em macrorregiões como Litoral de Fortaleza, Litoral da Jaguaribana, Cariri e Centro-Sul do Sertão Central e Inhamuns.

Nestas macrorregiões as temperaturas da tarde tendem a ficar acima do normal para esta época do ano. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) predomina o tempo estável no começo desta semana. Desde terça a esta quarta estão previstos acumulados isolados para os turnos da madrugada e manhã, causados pelo sistema de brisa terrestre. Quarta-feira, 26