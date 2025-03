Ceará registra chuvas em pelo menos 30 cidades; previsão é de sol no fim de semana

Imagem de apoio ilustrativo: fim de semana deverá ter chuvas nas regiões sul, oeste e leste do Estado / Crédito: AURÉLIO ALVES

Pelo menos 37 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7 horas da manhã da última sexta-feira, 22, e o mesmo horário deste sábado, 23. O fim de semana deve ser de tempo firme em predominância no Ceará, As cidades de Jati e Independência, com 62 milímetros (mm) cada, e Milagres, com 60 mm, tiveram os maiores acumulados do período.

As principais chuvas se concentraram no Centro-Sul do Estado, com destaque para a macrorregião do Cariri, que obteve oito entre os dez municípios com maior índice de precipitação.

O dado, coletado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), mantém o cenário visto desde a sexta-feira, 21, quando os volumes se afastaram do litoral e desceram para o interior do Ceará. LEIA: Hospital Universitário do Ceará será dirigido por professora de Medicina da Uece De acordo com a Funceme, as chuvas dos últimos dias estão associadas à formação de áreas de instabilidade no Ceará e à influência de fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal vetor da quadra chuvosa cearense, está afastada do litoral, em área mais próxima à Linha do Equador. Previsão para o fim de semana O fim de semana deve ser de tempo firme em predominância no Ceará, com algumas exceções na região do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e no Vale do Jaguaribe. O sol deverá reinar em todo o litoral entre sábado e domingo, previsão que se estende até segunda-feira. Para a tarde deste sábado, a expectativa é de chuvas na porção oeste do Estado, especificamente na Ibiapaba e nos municípios próximos à divisa com o Piauí. Já durante a noite, as chuvas devem se concentrar mais ao sul, na região do Cariri.