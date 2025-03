Funceme emite aviso de chuvas intensas para o CE entre a segunda-feira, 3, e a terça-feira,4

Já na porção Sudoeste há probabilidade de 41 a 70% das chuvas serem intensas principalmente durante as primeiras horas desta terça. Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento serem observadas nas duas regiões.

O Ceará registrou chuvas em diversos municípios no sábado, 1°, e no domingo, 2, os dois primeiros dias de Carnaval. De acordo com balanço da Funceme, só entre às 7 horas de ontem e às 7 horas de hoje um total de 116 cidades do Estado foram marcadas por precipitações.

Máxima mais expressiva foi registrada no município de Várzea Alegre, de 161 milímetros (mm). Ainda segundo órgão, todas as macrorregiões do Estado devem apresentar condições de chuva até a quarta-feira, 5.