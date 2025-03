72 municípios do Ceará registram chuvas; veja previsão do tempo

A precipitação mais expressiva ocorreu em Novo Oriente, onde o posto de mesmo nome observou 40,5 milímetros. Veja previsão do tempo no Estado

Na sequência, foram registrados 36 mm tanto no posto Sítio Pituba, em Ibiapina (distante 304,34 km da Capital), e no posto Santo Antônio, em Quiterianópolis (a 409,27 km).

Já em relação às regiões do Estado, o Litoral Norte acumulou os maiores números do dia. 15 dos 20 postos informados tiveram chuva.

Outros 10 postos tiveram chuvas acima de 20 mm. Veja mais abaixo as 10 maiores precipitações do período.

Os maiores volumes de pluviosidade devem ser na porção norte do Estado.

“Fevereiro ficou conforme a previsão, ou seja, com chuvas em torno da normal ou acima dela na porção mais ao norte, enquanto as regiões do interior e do sul apresentaram chuvas abaixo da média”, explicou Eduardo.

Chuvas no Ceará: veja 10 maiores acumulados do dia

Novo Oriente (posto Novo Oriente) – 40,5 mm



Ibiapina (posto Sítio Pituba) – 36 mm



Quiterianópolis (posto Santo Antônio) – 36 mm



Hidrolândia (posto Conceição) – 30 mm



Nova Russas (posto Açude Farias de Sousa) – 29 mm



Ipueiras (posto América) – 26,8 mm



Ibiapina (posto Ibiapina) – 26,8 mm



Ipu (posto Flores) – 26 mm



Jijoca de Jericoacoara (posto Jericoacoara) – 26 mm



Jaguaribe (posto Nova Floresta) – 22 mm

Chuvas no Ceará: veja previsão do tempo no Estado

Segundo boletim da Funceme, o céu do Ceará deve variar de nublado a parcialmente nublado nesta quarta. Manhã deve ter chuvas na faixa litorânea, no norte da Jaguaribana, no norte do Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.