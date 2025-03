Onda de calor no Ceará: temperaturas máximas podem chegar até 3°C acima da média até terça-feira, 25

Conforme a Fundação, uma onda de calor é caracterizada por três dias seguidos de extremos de calor , quando as temperaturas máximas chegam a mais de 1°C que o esperado para o período.

Apesar de estar em meio a quadra chuvosa , o Ceará deve passar por uma onda de calor deste domingo, 23, até a terça-feira, 25. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de que o Estado tenha temperaturas máximas acima da média, variando de 1°C a 3°C além do esperado .

As áreas mais atingidas serão a faixa litorânea e o extremo-sul do Estado. Em Fortaleza, o sábado, 22, e o domingo, 23, já foram dias de calor, com temperaturas máximas de 32,1°C e 32,4°C, respectivamente.