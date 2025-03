Em meio à onda de calor, Ceará registra chuvas em mais de 30 cidades

As precipitações concentram-se principalmente no Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Granja , no interior do Estado, registrou o maior índice, com 50 milímetros (mm).

Para esta terça-feira, 25, a tendência é de estabilidade atmosférica, a princípio, sem indicativo de acumulados sobre o Estado.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Essa interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.

Confira a previsão do tempo

Segunda-feira, 24

Manhã: poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea.

Tarde: poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Noite: céu variando de sem nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Terça-feira, 25

Madrugada: variação de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva no Sertão Central e Inhamuns.

Manhã, tarde e noite: Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.



Quarta-feira, 26

Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Manhã: alternância de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Tarde: poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: variação de sem nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Veja previsão do tempo para Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

Desde domingo ao início da semana, a tendência é de predomínio de estabilidade atmosférica, favorecendo condições de pouca nebulosidade e aumento das temperaturas. Entretanto, há possibilidade de chuva fraca e isolada durante o período da madrugada e manhã desta segunda. Para esta terça-feira, a princípio, não há indicativo pluviométrico.



Temperaturas: Até terça, as temperaturas tendem a continuar mais elevadas, com máximas devendo ficar em torno de 31 graus Celsius (°C) e 33°C.

Ventos: Os ventos devem predominar na direção de leste e nordeste, com intensidade moderada, variando entre 10 quilômetro por hora (km/h) e 25 km/h.

Destaques das temperaturas das últimas 24 horas pela Funceme

Máximas

30.7 °C: Quixadá

30.4 °C: Morada Nova

28.9 °C: Fortaleza (Itaperi)

28.9 °C: Jaguaruana

28.3 °C: Icapuí

Mínimas

23.0 °C: São Benedito

23.1 °C: Limoeiro do Norte

23.2 °C: Poranga

23.8 °C: Aiuaba

25.2 °C: Parambu

10 maiores chuvas por posto do dia