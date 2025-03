Ceará tem 30 açudes sangrando; volume total é 6,71% maior que 2024

Foto de apoio ilustrativo. Açude Pacajus é o maior da bacia Metropolitana / Crédito: Cogerh

Maranguapinho, em Maranguape – 99,38%



Tijuquinha, em Baturité – 93,17% Paralelamente, o açude Santa Maria de Aracatiaçu, em Sobral, a 233,78 quilômetros (km) de Fortaleza, superou a capacidade, passando a sangrar.

Volume total é 6,71% maior que 2024 Em 19 de março de 2024, o volume hídrico total armazenado no Estado era de mais de 7 milhões de metros cúbicos (m³), correspondente a 42,51% da capacidade total de armazenamento. Um ano depois, o volume é 6,71% maior, de mais de 9 milhões m³, correspondente a 49,22% do armazenamento, conforme o Portal Hidrológico. Açudes sangrando no Ceará: veja lista Acarape do Meio

Acaraú Mirim

Amanary

Aracoiaba

Arrebita

Caldeirões

Carmina

Cauhipe

Colina

Do Batalhão

Forquilha

Frios

Gameleira

Gerardo Atimbone

Germinal

Itapajé

Itapebussu

Itaúna

Jenipapo

Pacajus

Pesqueiro

Quandú

Santa Maria de Aracatiaçu

São Pedro Timbaúba

São Vicente

Sítios Novos

Sobral

Sucesso

Tucunduba

Várzea da Volta

Maior região hidrográfica tem volume abaixo de 30% Há atualmente 157 reservatórios no Estado, divididos entre 12 regiões hidrográficas. Litoral é a região que atualmente acumula o maior volume, segundo o Portal Hidrológico: 97,7%. Veja a lista completa mais abaixo.

Já a região hidrográfica de maior capacidade, no Médio Jaguaribe, com mais de 7 milhões m³, está com volume de somente 28,82%. O menor volume está nos Sertões de Crateús, com 18,7%, conforme o portal. Presidente da Cogerh, Yuri Castro explicou que a recarga dos açudes não é influenciada somente pelas chuvas.