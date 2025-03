Chuvas no Ceará: veja maiores precipitações das últimas 24 horas

Choveu em 34 cidades cearenses, segundo a Funceme, das 7 horas do sábado às 7 horas deste domingo, 23. Veja os municípios com maiores precipitações

Segundo informações no site da Fundação , 46 dos 64 postos de coleta, em 34 dos 50 municípios que tiveram atualizações nesta manhã, registraram precipitações. Os dados são preliminares, pois nem todos os postos enviam dados aos fins de semana. Ao todo, são mais de 500 medidores, em todas as 184 cidades cearenses.

A maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas ocorreu em Aurora, na macrorregião do Cariri . O posto Soledade registrou, no período, uma medição de 60 mm.

Outros 17 medidores, em 13 municípios, tiveram registro acima de 15 mm neste mesmo intervalo. Veja a lista abaixo.

Locais do Ceará com maiores chuvas nas últimas 24 horas

Aurora (posto de coleta Soledade, macrorregião Cariri): 60 mm Catarina (posto de coleta Figueiredo, macrorregião Sertão Central e Inhamuns): 54 mm Aurora (posto de coleta Sítio Tipi, macrorregião Cariri): 45,2 mm Ipaporanga (posto de coleta Ipaporanga, macrorregião Ibiapaba): 45 mm Araripe (posto de coleta Brejinho, macrorregião Sertão Central e Inhamuns): 41,4 mm Jati (posto de coleta Jati, macrorregião Cariri): 40 mm Umari (posto de coleta Umari, macrorregião Cariri): 37,4 mm Brejo Santo (posto de coleta Poço do Pau, macrorregião Cariri): 30 mm Crateús (posto de coleta Tucuns, macrorregião Sertão Central e Inhamuns): 30 mm Ipueiras (posto de coleta Ipueiras, macrorregião Ibiapaba): 29,2 mm Umari (posto de coleta Cajazeirinha, macrorregião Cariri): 29 mm Nova Russas (posto de coleta Açude Farias de Sousa, macrorregião Ibiapaba): 27 mm Ipueiras (posto de coleta Açude Jatobá II, macrorregião ): 27 mm Ipaumirim (posto de coleta Canaúna, macrorregião Cariri): 26 mm Aurora (posto de coleta Santa Vitória — Lages, macrorregião Cariri): 23,2 mm Aurora (posto de coleta Aurora, macrorregião Cariri): 21 mm Granja (posto de coleta Parazinho, macrorregião Litoral Norte): 17,1 mm Independência (posto de coleta Fazenda Realeza, macrorregião Sertão Central e Inhamuns): 16,8 mm

Funceme prevê alta possibilidade de chuva em parte do Ceará neste domingo

Para o restante do dia, a Funceme indica céu variando entre parcialmente nublado e sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado. Segundo a Fundação, o Cariri e o sul do Sertão Central e Inhamuns apresentam alta possibilidade de chuva ainda hoje, mas a precipitação deve ser isolada.

