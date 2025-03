27 municípios registram menos da metade das chuvas esperadas para março; maioria é do Cariri

Umari e Baixio, no Cariri, são os municípios com menor quantidade de chuva comparada ao esperado para o período

Ao todo, 127 municípios não atingiram a média histórica do mês — única para cada uma das 184 cidades do Estado — até esta quinta-feira, 20. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A média oficial do mês só pode ser calculada ao final dos 31 dias.

Com as chuvas distribuídas de forma desigual, o Ceará tem 27 municípios que não registraram nem metade das precipitações esperadas para o mês de março . A maioria deles está localizada nas macrorregiões do Cariri (8) e Ibiapaba (7).

Umari , localizado na macrorregião do Cariri, teve média de 43,6 milímetros (mm) de chuvas em março, quando historicamente o município tem média de 179,4 mm. Isso representa 75,7% a menos de chuvas. Baixio , também no Cariri, teve média de 58,2 mm, contra os 237,4 mm da média histórica.

Desde o início da quadra chuvosa, em fevereiro, as precipitações têm se concentrado nas regiões do Litoral e Norte do Estado. O meteorologista Francisco Vasconcelos Júnior explica que o prognóstico da Funceme para o período já previa essa distribuição.

“Até o momento, quando a gente avalia o que já choveu entre fevereiro e março, nós temos uma um mapa que coloca as precipitações muito acima da média, que é o esperado na Região Metropolitana de Fortaleza, no Litoral do Pecém e também nas regiões do Litoral Norte e Maciço de Baturité. Mas o extremo Sul do Estado e a porção mais central do estado tem condições abaixo da média”, explica.

Também eram esperadas mais chuvas na região de Ibiapaba. Dos 26 municípios inseridos na região, apenas Ararendá está com chuvas acima da média histórica, com desvio positivo de 25,6%. Por outro lado, Viçosa do Ceará teve 60,3% a menos de chuvas do que o esperado.

Francisco explica que a Região Metropolitana de Fortaleza historicamente recebe bastante chuva. Além das características naturais e da influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a macrorregião é a mais populosa do Estado e é considerada uma ilha de calor. Isso favorece a formação de nuvens e, consequentemente, o local recebe mais chuvas.