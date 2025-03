Onda de calor no Ceará é ampliada até quarta-feira, 26

O Ceará já havia recebido o alerta entre domingo, 23, e a terça-feira, 25. Diminuição da quantidade de municípios com registro de chuvas deve-se ao fato do afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

O alerta de onda de calor para o Ceará segue até quarta-feira, 26. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o predomínio do tempo mais estável observado é por conta do afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa brasileira.

Conforme Lucas Fumagalli, meteorologista da Funceme, os registros durante as tardes aumentam consideravelmente, configurando-se acima do normal para a época.

As altas se dão principalmente na região da faixa litorânea e ao centro do Estado, onde os cearenses podem enfrentar uma onda de calor no decorrer dos próximos três dias.

Até quarta-feira, as temperaturas tendem a continuar mais elevadas, com máximas devendo ficar em torno de 31 graus Celsius (°C) a 33 °C. Os ventos devem predominar na direção de leste e nordeste, com intensidade moderada, variando entre 10 quilômetro por hora (km/h) e 25 km/h.