Chuvas: Inmet emite alerta de perigo para 90 cidades do CE até segunda, 10

90 municípios cearenses receberam alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) até 10 horas desta segunda-feira, 10. O aviso, de cor laranja, indica “perigo” e prevê chuvas de até 100 milímetros (mm) por dia e ventos intensos de até 100 quilômetros por hora (km/h). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O alerta de cor laranja indica também possibilidade de corte de energia elétrica, descargas elétricas, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Devem ser afetadas as regiões norte e noroeste do Estado, além do Vale do Jaguaribe e da Região Metropolitana de Fortaleza, conforme o Inmet. Veja mais abaixo a lista completa de municípios mencionados.

O Instituto recomenda a população a desligar aparelhos elétricos; não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento; e não estacionar veículos perto de “torres de transmissão e placas de propaganda”. Ceará tem maior número de açudes sangrando de 2025; VEJA Chuvas no Ceará: veja previsão do tempo no Estado Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o céu deve variar de nublado a sem nuvens neste domingo. À noite, “áreas de instabilidades oriundas do Leste do Nordeste e do Oceano Atlântico devem adentrar a Jaguaribana”. Litoral de Fortaleza e leste e norte do Cariri também devem ser afetados.