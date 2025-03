Defesa Civil de Fortaleza atende 20 ocorrências em 24 horas

A Defesa Civil de Fortaleza atendeu 20 ocorrências entre as 18 horas de sexta-feira, 14, e as 18 horas deste sábado, 15. De acordo com dados divulgados pelo órgão, foram identificados 13 riscos de desabamento, seis alagamentos e um incêndio no Município durante o período.

Os bairros da Capital onde houve registros de riscos de desabamento são: Autran Nunes (1), Cidade 2000 (1), Conjunto Ceará (1), Conjunto Palmeiras (1), Dias Macedo (1), Edson Queiroz (1), Granja Portugal (1), Parreão (2), Sabiaguaba (1) e São João do Tauape (3).