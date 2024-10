Uece convoca 35 professores aprovados em concurso de 2022

A Universidade Federal do Ceará (Uece) convocou, na última quinta-feira, 10, 35 aprovados no concurso público de 2022 da instituição. A nomeação dos candidatos foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE — os candidatos estão listados em publicações entre as páginas 16 e 23).

Os candidatos devem apresentar-se ao Departamento de Gestão de Pessoas (Degep) da Universidade, no campus Itaperi (avenida Doutor Silas Munguba, 1700, no bairro Serrinha, em Fortaleza). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e de 13 às 16h30min.

Eles precisam apresentar os documentos indicados no ato de nomeação e agendar a perícia médica. Após aprovação no exame, poderão assinar a ata de posse.