Prédio onde fica Pastoral do Menor no Crato sofre incêndio na madrugada

O prédio onde fica a Associação Ecos do Cariri e a Pastoral do Menor, no bairro Alto da Penha, no Crato, sofreu um incêndio na madrugada deste sábado, 12. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o fogo iniciou por volta das duas horas e concentrou-se em uma sala que fica nos fundos do prédio, onde eram guardados alguns objetos como ar-condicionado, portas, ventiladores e armários.



Houve apenas danos materiais. Os bombeiros aconselharam os gestores do local a solicitarem uma inspeção da Defesa Civil, uma vez que o fogo danificou as paredes do local.

O fogo destruiu ainda parte da estrutura da sala, envolvendo o teto, bem como os seguintes matérias lá guardados: 15 portas de madeira, três ventiladores, 14 aparelhos de ar-condicionado, um armário de aço e 11 cadeiras.