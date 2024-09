Com quase três mil vagas, Uece abre inscrições para o vestibular 2025.1; veja como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. A primeira fase das provas ocorre no dia 17 de novembro. A segunda fase será realizada nos dias 15 e 16 de novembro.

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu as inscrições nesta segunda-feira, 23, para vestibular de 2025.1 . São quase três mil vagas, e o período de inscrição vai até o próximo dia 11 de outubro . Uma das novidades da edição é a inclusão da condição de cotista para quilombolas .

Ao todo, 2.850 vagas estão sendo ofertadas. Destas, 1.274 são para Fortaleza e 1.576 para outros municípios, veja a lista:

Quixadá;

Limoeiro do Norte;

Itapipoca;

Iguatu;

Crateús;

Tauá;

Mombaça;

Aracati;

Canindé;

Quixeramobim.

As provas

A primeira fase do vestibular é sobre conhecimentos gerais em três áreas do conhecimento. A avaliação é de múltipla escolha. Veja as disciplinas contempladas:

Ciências Humanas Filosofia; Geografia; História; Sociologia.

Ciências da Natureza e Matemática Biologia;

Física;

Matemática;

Química.

Linguagens e Códigos Educação Física;

Língua Estrangeira;

Língua portuguesa.



Em relação à prova de língua estrangeira, o candidato tem a opção de escolher entre inglês, francês ou espanhol no ato da inscrição.