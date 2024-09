Uece recebe aprovação para 1º doutorado em Educação no interior do CE

O curso será ofertado em duas unidades da Uece: a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (Fafidam) , em Limoeiro do Norte , e a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Feclesc) , em Quixadá .

Conforme a Universidade, o novo doutorado "tem previsão de divulgação do edital já no primeiro semestre de 2025".

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), aprovou, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o primeiro doutorado para o curso de Educação no interior do Estado. A aprovação aconteceu nessa quinta-feira, 19.

De acordo com a Uece, a Capes aprovou a Avaliação de Proposta de Curso Novo (APCN), autorizando o doutorado em Educação com a área de concentração em “Educação, Escola e Movimentos Sociais”. Ainda conforme divulga a instituição, "até o momento, nenhuma outra universidade do Estado havia levado um curso de doutorado às cidades do Interior".

O curso será estruturado em três linhas de pesquisa inovadoras: