Fiéis se reúnem em procissão que homenageia a padroeira do Brasil

Procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

Centenas de fiéis participaram, na tarde deste domingo, 12, da tradicional procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O ato católico foi precedido por missas realizadas, ao longo do dia, na paróquia que leva o nome da santa, localizada no bairro Montese, em Fortaleza. Entre 6 horas e 15h30min, ocorreram sete missas, mas a procissão, que começaria por volta de 16h30min, saindo da rua Isaie Bóris, sofreu um atraso. O motivo, um caminhão estacionado na caminho, foi rapidamente deslocado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na sequência, o grupo percorreu o entorno da igreja, passando pelas ruas Antônio Fiúza, Professor Teodorico, Equador, Aquiles Bóris, da Saudade, Pedro Medeiros, Raul Cabral, Allan Kardec, Barão de Canindé e 15 de Novembro.

Veja fotos da procissão de Nossa Senhora de Aparecida em Fortaleza FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-10-2024: Procissão de Nossa Senhora Aparecida. Montese. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Nossa Senhora Aparecida: a santa encontrada no rio Na crença católica, a história de Nossa Senhora Aparecida surgiu na segunda quinzena de outubro de 1717. Pescadores devotos da Virgem Maria foram pescar no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo.

Depois de muito tempo sem fisgar nenhum peixe, eles estavam prestes a desistir da pescaria quando decidiram, uma última vez, lançar a rede. Ao puxá-la, os pescadores se depararam com o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso veio a cabeça da santa. Relatos dos fiéis apontam que eram tempos de escassez na pesca e após a imagem da santa ficar no barco começaram a pegar um farto volume de pescado, um feito considerado milagroso. E assim nasceu a devoção que existe até os dias atuais pelos católicos do Brasil e do mundo. Nossa Senhora Aparecida: SAIBA tudo sobre a padroeira do Brasil

Por que 12 de outubro celebra Nossa Senhora Aparecida? A data foi escolhida em razão de alguns fatos ocorridos no mês de outubro, como o dia em que Cristóvão Colombo atracou no continente americano: era 12 de outubro de 1492. Do mesmo modo, 12 de outubro de 1822 marca a coroação de Dom Pedro I como Imperador do Brasil. Nossa Senhora Aparecida é considerada oficialmente a padroeira do País desde 1930, após um decreto papal. Entretanto, só se tornou feriado nacional em 30 de junho de 1980, ano em que o papa João Paulo II esteve no Brasil e o então presidente João Figueiredo, o último presidente da ditadura cívico-militar, decretou o dia como folga para todos os brasileiros. (Com Estela Félix)

Oração de Nossa Senhora Aparecida Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida,

Mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores,

refúgio e consolação dos aflitos e atribulados,

Virgem Santíssima cheia de poder e de bondade,

lançai sobre nós um olhar favorável,

para que sejamos socorridos por vós,

em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida,

que nunca se ouviu dizer

que algum daqueles que têm a vós recorrido,

invocado vosso santíssimo nome

e implorado vossa singular proteção,

fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos.

Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe,

nossa protetora, consolação e guia,

esperança e luz na hora da morte.

Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos

e a vosso Santíssimo Filho, Jesus.