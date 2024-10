Uece terá especialização em energias renováveis e políticas de descarbonização da matriz energética

A especialização será coordenada por Mona Lisa Moura, líder do Laboratório de Conversão Energética e Inovação (LCE+) e professora de Física. O objetivo, segundo a universidade, é capacitar profissionais comprometidos com a construção de um futuro mais sustentável.

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) vai passar a oferecer o curso de Especialização em Energias Renováveis e Políticas de Descarbonização da Matriz Energética (ERPDME). A primeira turma deve ser aberta ainda em 2024 . As aulas serão realizadas no campus do Itaperi, localizado no bairro de mesmo nome, em Fortaleza.

“O novo curso de Pós-graduação Lato Sensu da Uece vem contribuir no entendimento dos desafios da transição energética, sobretudo, no âmbito de implantar políticas públicas que promovam a descarbonização”, destaca a professora, em nota.

O corpo docente será composto por professores e profissionais de várias instituições do Ceará e do Brasil, como Uece, Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) etc. Aulas práticas estão inclusas na grade curricular.

Ao final do curso, o aluno estará apto a atuar nas seguintes áreas: