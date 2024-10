Adolescente de 12 anos que estava desaparecida é encontrada em um imóvel particular no Ceará

Uma adolescente de 12 anos foi encontrada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa sexta-feira, 11, em uma residência particular no município de Cruz, a 248,01 quilômetros de Fortaleza. A menina, residente do município de Camocim, no Litoral Oeste do Estado, estava desaparecida desde o último mês.

Conforme os policiais civis, após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Regional de Camocim, informando o desaparecimento da adolescente, foi possível apurar as informações e identificar o local onde a adolescente estava.

A menina foi localizada e encaminhada para a Delegacia Municipal de Cruz para realizar os procedimentos sobre o caso. Em seguida, ela foi entregue aos cuidados de sua avó. Os trabalhos investigativos seguem em andamento com o intuito de elucidar todas as informações acerca do caso.