Incêndio atinge terreno em Limoeiro do Norte; chamas foram contidas

Um incêndio foi debelado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) neste sábado, 12, após atingir um terreno em Limoeiro do Norte, há 198,88 quilômetros de Fortaleza. A ação teve como foco a salvaguarda das residências próximas, para evitar que o fogo causasse mais danos.

As chamas consumiram cerca de um quarteirão e aproximadamente 80% da vegetação presente no espaço, localizado no bairro Boa Fé.

No combate ao incêndio, os bombeiros utilizaram uma linha direta com duas mangueiras e uma bomba costal. Após horas de trabalho, as chamas foram controladas por volta das 17h (horário de Brasília), com a utilização de cerca de 10 mil litros de água para a extinção do fogo.