Concursos para Uece, Uva e Urca terão vagas para 13 áreas em 12 cidades; veja quais

As vagas para professores das universidades estaduais do Ceará serão distribuídas em 16 novos cursos de ensino superior, em 13 áreas distintas, alocados em 12 cidades do Estado. O montante total de vagas saiu de 663, conforme anunciado na terça-feira, 1º, para 693 vagas em concursos públicos. As informações foram reveladas em transmissão ao vivo pela redes sociais no fim da manhã desta quinta-feira, 3 de fevereiro.

Sobre o assunto Oi abre 25 vagas para setor de segurança da informação; veja como se candidatar

TIM abre contratação para pessoas com idade a partir de 50 anos

O governador do Estado, Camilo Santana (PT), revelou detalhes das seleções públicas para a Universidade Estadual Vale do Acaraú (Uva), na Universidade Regional do Cariri (Urca) e na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

365 vagas para concurso da Uece



184 vagas para concurso da Urca



144 vagas para concurso da Uva

Confira lista das cidades onde as vagas serão abertas e para quais universidades e áreas

Acaraú - Cursos de Agronomia e Pedagogia pela Uva

Aracati - Cursos de licenciatura em Matemática e em Letras Português/Inglês pela Uece

Barbalha - Curso de Turismo pela Urca

Camocim - Cursos de Ciências Contábeis e Engenharia de Pesca pela Uva

Canindé - Cursos de Administração de Empresas e de Pedagogia pela Uece

Mauriti - Curso de Engenharia agronômica e ambiental pela Urca

Quixeramobim - Curso de Medicina e abertura de Hospital Universitário pela Uece

Crateús - Curso de Medicina e abertura de Hospital Universitário pela Uece

Crato - Curso de Medicina e abertura de Hospital Universitário pela Urca

Juazeiro do norte - Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Urca

São Benedito - Curso de Agronomia pela Uva

Tauá - Curso de Medicina veterinária pela Uece

Sobre o assunto Concurso para Censo atrai mais de 1,1 milhão para 206,8 mil vagas

Orçamento de 2022 prevê abertura de 43.192 vagas no serviço público federal

Resultado do concurso da Sefaz é homologado nesta sexta-feira, 28

Ação faz parte da política de interiorização do ensino superior no Estado e atende demandas específicas de cada região. Ao todo, serão criados 14 novos cursos de graduação no Ceará em doze municípios, tendo como base a estrutura macroeconômica e o potencial de desenvolvimento de cada região.

O intuito é garantir a capacitação de mão-de-obra para atender a demanda existente em cada localidade e assim potencializar o desenvolvimento regional. "Foram feitos estudos técnicos por cada universidade para definir quais cursos e em quais locais seriam abertos", destaca Camilo. O gestor destaca ainda que os editais dos concursos serão divulgados "em breve", ainda neste semestre.

Além dos concursos com foco na educação, ainda em dezembro de 2021, também durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o líder do Executivo cearense havia anunciado ao menos outros sete concursos públicos a serem realizados durante o ano de 2022 para o Estado.

Concursos públicos previstos para 2022 no Ceará:

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce)



Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH)



Metrô de Fortaleza (Metrofor) - 150 vagas



Universidade Estadual Vale do Acaraú (Uva) - 114 vagas



Universidade Regional do Cariri (Urca) -184 vagas



Universidade Estadual do Ceará (Uece) - 365 vagas



Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)



Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)



Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)



Procuradoria-Geral do Estado

Concursos público previsto para 2022 no Brasil:

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 7575 vagas



Receita Federal - 699 vagas



Banco Central - 245 vagas



Agência Nacional de Petróleo (ANP) - 107 vagas



Fundação Nacional do Índio (Funai) - 826 vagas



Senado Federal - 40 vagas



Ibama - 568 vagas



ICMBio - 171 vagas



Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 121 vagas



Ministério da Economia - 300 vagas



Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) - 15 vagas



Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) - 2939 vagas



Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM SP) - 1000 vagas



Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) - 2700 vagas



Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP) - 3250 vagas

Fonte: Central de concursos e O POVO

Tags