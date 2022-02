Disputa por tráfico de drogas teria motivado chacina em Juazeiro do Norte

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, o tenente coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Patrício Santana, afirmou que todos os suspeitos de participação na chacina de Juazeiro do Norte já foram identificados. Dois foram presos nessa terça-feira, 8, e o restante está sendo procurado. Conforme o tenente, devem ser presos ainda nesta quarta-feira, 9. A motivação, de acordo com as investigações, seria disputa territorial para venda de drogas. Sete homens invadiram uma casa e mataram quatro pessoas na madrugada de terça,8.

Segundo Patrício, todos os suspeitos de participação na chacina já foram devidamente identificados. O coronel diz que nas próximas horas esses criminosos devem ser capturados, uma vez que a PM não tem medido esforços para a apreensão. O tenente afirma que nas primeiras diligências foi usado um grupo de mais de 50 agentes, o que resultou nas prisões. "Eles [os suspeitos] já foram recapeados para o presídio. As investigações por parte da polícia continuam, no intuito de capturar os demais que participaram desse crime bárbaro", contou Patrício.

De acorro com o tenente-coronel da PM, a motivação da chacina foi briga por território de venda de drogas. "Eles próprios confessaram. A gente já tem conhecimento porque tanto os autores como as vítimas já respondem largamente por alguns crimes, entre os quais: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa", detalhou.

Identificação dos suspeitos

Patrício Santana explicou que logo que tomaram conhecimento dos fatos, os policiais militares iniciaram uma busca dos suspeitos junto do Serviço de Inteligência e do efetivo da Polícia Civil. Assim, identificaram por levantamento possíveis autores da chacina.

“Chegaram a alguns nomes em perseguição e, assim, conseguiram fazer a prisão dos suspeitos. Conduziram os mesmos para a delegacia, onde foram devidamente reconhecidos pelas vítimas. Vale salientar também que a Polícia Militar fez a apreensão de uma arma de fogo que foi utilizada no crime, bem como drogas, esta proveniente do tráfico”, explicou o Coronel ao jornalista Farias Junior.

Autores e vítimas respondem por crimes

Patrício Santana ainda informou que tanto os autores como as vítimas já respondem na Justiça por vários crimes, entre os quais: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. As prisões realizadas horas após o crime ocorreram em uma rua próxima do local da chacina, no bairro Triângulo.

“Eles estavam ali próximos, ainda em suas residências, achando que nada aconteceria. A ação ocorreu sem a mínima condição de reação, até porque nós tínhamos mais de 50 policiais envolvidos nesta operação”, disse.

