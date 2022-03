Fortaleza amanhece sob fortes chuvas nesta terça-feira, 29

Mais um dia amanhece com fortes chuvas em Fortaleza. A precipitação, que começou na noite da segunda-feira, 28, seguiu pela madrugada e permanece na manhã desta terça-feira, 29.

Desde a meia-noite, o acumulado já passa de 70 mm na Capital. O maior valor até o momento foi registrado no posto de medição do Edson Queiroz, com 72,1 mm. Na Parangaba, o índice está em 60,3 mm. Ao todo, nove locais ultrapassaram 30 mm de chuva somente nesta madrugada.

Chuva no Ceará: previsão e dados da Funceme

Segundo dados de radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas das últimas horas no Estado se concentram na faixa litorânea. As áreas com mais precipitação estão no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém

Nas outras macrorregiões, há apenas alguns pontos isolados de chuva no Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns. Os ventos a Oeste indicam que a precipitação deve se estender ao Litoral Norte, com a possibilidade de chegar à Ibiapaba nas próximas horas.

Segundo a Funceme, até a quarta-feira, 30, todas as macrorregiões do Ceará devem registrar chuva. A maior concentração deve ocorrer na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

Acumulado de chuvas em Fortaleza e no Ceará

Ainda de acordo com dados da Funceme, o acumulado de chuvas em março já superou a média histórica do Ceará no mês. Nessa segunda-feira, Fortaleza registrou o maior índice pluviométrico do ano, com 88,4 mm.

Confira abaixo os pontos de medição com maiores índices na Região Metropolitana de Fortaleza desde a meia-noite desta terça-feira. A consolidação dos dados da Funceme ocorre às 7 horas, portanto não foram concluídos os registros de ontem para hoje.

Maiores chuvas na Região Metropolitana Fortaleza nesta terça-feira, 29

Dados entre meia-noite e 5h40min

Edson Queiroz: 72,1 mm;

72,1 mm; Parangaba: 60,3 mm;

60,3 mm; AC Parangaba: 60,2 mm;

60,2 mm; Conjunto São Miguel: 49,9 mm;

49,9 mm; Antônio Bezerra: 49,8 mm;

49,8 mm; Tabapuazinho: 37,4 mm;

37,4 mm; Antônio Bezerra 2: 35 mm;

35 mm; Vila Pery: 30,9 mm;

30,9 mm; Parque São Geraldo: 25,8 mm;

25,8 mm; Parque Leblon: 21,1 mm.

