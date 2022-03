AMC lista pontos com maior risco de alagamento em Fortaleza; chuva é a maior do ano

Após o segundo dia consecutivo de chuva forte em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) tem alertado motoristas para redobrarem atenção ao transitar por algumas avenidas da Capital que sofrem maior risco de alagamento em dias com altos índices de precipitações pluviométricas. Nessa segunda-feira, 28, e nesta terça-feira, 29, a cidade registrou os maiores volumes de chuvas de 2022.

O órgão diz que tem atuado de acordo com protocolos de emergência para minimizar os impactos no trânsito, realizando acompanhamento via videomonitoramento dos principais pontos impactados com as chuvas, fazendo ainda planejamento prévio dos desvios de tráfego.

A AMC orienta também alguns condutores a redobrarem a atenção em alguns pontos da cidade em dias de chuva, se destacam:

Av. Doutor Theberge



Av. Ministro Albuquerque Lima



Av. José Bastos



Av. Duque de Caxias



Av. Heráclito Graça



Av. João Pessoa



Av. Padre Antônio Tomás



Av. Raul Barbosa e vias secundárias



Av. Pontes Vieira



Av. Pessoa Anta



Av. 13 de Maio



Av. Gomes de Matos



Av. Eduardo Girão



Av. Coronel Matos Dourado



Túnel Borges de Melo



Túnel Wenefrido Melo



Tunel Rogaciano Leite

Chuva causa transtornos em ruas e avenidas da cidade de Fortaleza nesta terça-feira, 29. Foto: Buraco localizado na Av. da Abolição. (Foto: Francisco Fontenele/O POVO)



Vias interditadas



Segundo a AMC, o túnel da avenida Alberto Sá está bloqueado. Orientadores de tráfego da autarquia estão no local. A orientação aos condutores é seguir por cima do viaduto, retornar pela própria avenida e pegar a avenida Engenheiro Santana Júnior e Prof. Sila Ribeiro.

Agentes do órgão também atuam no bloqueio da avenida Engenheiro Santana Júnior (sentido praia) sobre a ponte do Rio Cocó, em apoio à equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) — próximo ao shopping Iguatemi. Os condutores que vierem pela Washington Soares devem seguir pela Sebastião de Abreu. A Autarquia também contribui no controle do tráfego em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) no viaduto da avenida Oliveira Paiva, sobre a BR-116.

"Em relação à rede semafórica, as falhas no fornecimento de energia provocaram instabilidade no funcionamento de alguns semáforos da cidade. Agentes e orientadores de tráfego estão, neste momento, prestando apoio aos condutores em 18 cruzamentos com maior fluxo de veículos", disse a AMC em nota.

