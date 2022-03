Açude Tijuquinha sangra no Ceará; outros 14 reservatórios estão com capacidade máxima

O volume do Castanhão, maior reservatório do Estado, vem aumentando desde o início do ano, passando de cerca de 8% para 15%

O açude Tijuquinha, localizado no município de Baturité, a 93 quilômetros de Fortaleza, sangrou nesta segunda-feira, 28, de acordo com resenha diária da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). No total, outros 14 reservatórios estão com nível máximo de capacidade no Estado e outros seis estão com volume acima de 90%.

Por outro lado, 63 açudes estão com volume abaixo de 30% da capacidade total. Desses, nove estão secos e 15 com volume morto (inferior a 5% de sua capacidade total). No total, o volume disponível em todos os reservatórios corresponde a 27,9% da capacidade total do sistema hídrico do Estado.

O Castanhão, maior reservatório do Estado, foi o que recebeu o maior aporte das últimas 24 horas, com mais de 45 milhões de metros cúbicos (m³). Na sequência, Orós e Araras receberam os maiores aportes do Estado, com 15 milhões e quase 10 milhões de m³.

Desde o início do ano, o volume total do Castanhão vem aumentando, passando de cerca de 8,5% nos primeiros dias de janeiro para 15% nesta segunda, 28. O valor já chega próximo ao alcançado na quadra chuvosa de 2020, quando as chuvas no Estado ficaram acima da média e o reservatório superou 16% da capacidade total.

Já o Orós, segundo maior açude do Ceará, localizado no município homônimo, atingiu o maior volume de água dos últimos sete anos nessa sexta-feira, 25. Com as fortes chuvas desde o começo deste mês, a reserva hídrica da barragem alcançou 34,42% da sua capacidade total.

Veja lista de açudes que estão sangrando no Ceará

Itapebussu Caldeirões Gameleira Germinal Barragem do Batalhão Rosário Itaúna Muquém Ubaldinho Do Coronel Tijuquinha Angicos Valério Quandú Acaraú Mirim

