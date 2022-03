Governo do Estado inaugura 37 equipamentos públicos em reta final da gestão Camilo

Fortaleza recebeu sete novos equipamentos só em março. Capital é sede do primeiro centro estadual de formação para professores do Ceará

O Centro de Formação e Desenvolvimento para os Profissionais da Educação do Ceará (FormaCE), inaugurado nesta segunda-feira, 28, foi o 37º equipamento público entregue pelo Governo do Ceará em março de 2022. O mês é o último da gestão do governador Camilo Santana (PT), que confirmou a renúncia ao cargo durante a solenidade de lançamento do centro. Camilo deixará o governo no dia 2 de abril para se lançar como candidato a uma vaga no Senado Federal.

A região com mais inaugurações foi a Região Metropolitana de Fortaleza e a Capital, que juntas receberam 12 novos equipamentos públicos. A região Norte do Estado é a segunda que mais teve entregas do Governo do Estado, com 11 equipamentos. Cidades da região Jaguaribana, do Cariri, Sertão Central e Centro-sul também foram contempladas pela finalização e entrega de obras públicas.

Dentre os equipamentos inaugurados neste mês, 14 estão relacionados à educação, como centros de idiomas, escolas e equipamentos do programa Mais Infância Ceará. Outros oito equipamentos são relacionados à segurança, como mais cinco bases do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) em municípios do Interior, além de uma delegacia, um novo núcleo da Pefoce e a primeira Casa da Mulher Cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FORTALEZA, CE, BRASIL, 27.03.2022: Governador Camilo Santana (PT) inaugurou hoje o Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



Na entrega do centro de formação para professores, Camilo afirmou que o modelo foi pensado quando a comitiva estadual visitou Singapura para conhecer boas práticas de educação. O espaço, que antes sediava uma universidade particular no bairro João XXIII, em Fortaleza, foi comprado pelo Estado e passou por pequenas reformas para abrigar as novas atividades.

Para a vice-governadora Izolda Cela, o espaço funciona em três eixos. O primeiro é a “formação e aprimoramento” dos conteúdos e da didática dos professores, segundo ela. O segundo é o apoio à saúde dos professores, pois o espaço tem capacidade para disponibilizar esportes e atenção psicossocial aos docentes.

“O terceiro eixo é a expansão dos interesses dos professores, que têm muitas vezes desejos de conhecer áreas diferentes, se aprofundar. Tudo isso contribui para um profissional mais feliz, realizado e motivado pelas suas atividades”, afirma Izolda.

O secretário de Educação de Aquiraz, Jaime Cavalcante, explica que o centro é um equipamento importante para municípios da região metropolitana que não têm locais de formação específicos para os professores. “Esse centro vai servir para todo o Estado, e é um local de fácil acesso para quem vem do Interior”, opina.

A presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luíza Aurélia Teixeira, acredita que o local promove a "valorização dos profissionais da educação”. “Eles demandam muita formação continuada, e é preciso um espaço adequado”, diz. A presidente espera que o centro localizado em Fortaleza seja um “pontapé inicial” e que mais sedes de formações sejam construídas em outras regiões do Estado.



Tags