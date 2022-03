Fortaleza registra queda de energia na madrugada desta terça-feira

Falha na subestação Pici II provocou a interrupção do fornecimento de energia em alguns bairros da região Oeste da Cidade e em Caucaia

Na madrugada e manhã desta terça-feira, 29, alguns bairros de Fortaleza registraram problemas de falta de energia. De acordo com relatos recebidos pelo O POVO, a queda de energia persiste em pontos da Capital como os bairros Henrique Jorge, Jóquei e Parquelândia. As informações dão conta que a queda ocorreu por volta de 5 horas e persistiu até as 8 horas.

Outros bairros também apresentaram problemas de queda de energia, mas por apenas alguns minutos. Benfica, Barra do Ceará, Cidade dos Funcionários e Conjunto Ceará são exemplos.

Uma das possíveis causas são as fortes chuvas que Fortaleza tem recebido desde a madrugada de segunda-feira, 28. Nos últimos dois dias, a Capital atingiu seus maiores índices pluviométricos de 2022: foram 88,4 milímetros na segunda-feira e 135,8 mm nesta terça.



Em nota, a Enel Distribuição Ceará esclareceu que uma falha na subestação Pici II provocou a interrupção do fornecimento de energia em alguns bairros da região Oeste de Fortaleza e em Caucaia durante a madrugada desta terça-feira, 29.

"A companhia informa que técnicos estão no local avaliando as causas, enquanto a distribuidora realiza manobras remotas na rede pra normalizar o serviço o mais rapidamente. A empresa informa ainda que já foram normalizados cerca de 80% dos clientes", diz a nota, recebida às 8h07min.

