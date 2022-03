Após bloqueio total, viaduto da Oliveira Paiva tem trecho liberado para motoristas

Uma das faixas da via seguirá interditada por até 30 dias para a execução de reparos no local onde surgiu um buraco na manhã desta segunda-feira, 28, informou o Dnit

Após mais de dez horas de interdição total, o viaduto da avenida Oliveira Paiva sobre a BR 116, em Fortaleza, teve um trecho liberado para o trânsito de veículos no começo da noite desta segunda-feira, 28. O tráfego havia sido suspenso nas primeiras horas da manhã, após o surgimento de um buraco na altura do quilômetro (km) 5 da faixa que dá acesso à avenida Paulino Rocha.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável pela gestão do viaduto, informou que o trecho afetado ficará interditado por um período de 15 a 30 dias para a realização de obras de reparo. Enquanto isso, os motoristas poderão usar a faixa contrária, no sentido Paulino Rocha/Oliveira Paiva, que passou a operar como mão dupla.

Ainda de acordo com o Dnit, a fissura no meio do viaduto foi causada por uma erosão, em virtude de infiltrações registradas na superfície entre o aterro e a camada asfáltica da via. O problema foi agravado, diz o órgão, devido às fortes chuvas registradas nos últimos meses na Capital cearense. As conclusões constam em relatórios elaborados por técnicos da empresa de manutenção rodoviária contratada pelo Dnit para atuar no viaduto.

Segundo o órgão, as análises constataram que a estrutura do viaduto mantém sua integridade preservada, não havendo risco de desabamento ou de quaisquer incidentes que coloquem em risco a segurança dos condutores que trafegam pelo local. Para a correção do buraco no trecho interditado, serão realizados serviços de terraplanagem, remendos profundos e tapa-buracos. A pista só será novamente liberada quando as condições normais de trafegabilidade forem plenamente restabelecidas.

