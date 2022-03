36 armas de fogo são apreendidas no Ceará durante o fim de semana do feriado da Data Magna

Fuzis, espingardas, pistolas e revólveres somaram um total de 36 armas, que foram apreendidas no Estado pela Polícia Militar do Ceará, entre o sábado, 26, e o domingo, 27 (fim de semana do feriado da Data Magna). Os números foram repassados pela assessoria de comunicação da corporação nesta segunda-feira, 28.

Na área do 1º Comando Regional Policial Militar (1º CRPM), 18 armas foram apreendidas. Ainda duas armas no 2º CPRM, que compreende a Região Metropolitana de Fortaleza, e outras no 3º CRPM, no Interior Norte.

Ainda foram apreendidas seis armas, sendo dois fuzis calibre 556, três pistolas - duas delas calibre 38 -, além de 119 munições de varios calibres. O caso foi registrado no bairro Boa Vista, na Capital.

Além disso, a corporação aprendeu um terceiro fuzil e uma espingarda calibre 12 no bairro Pirambu, em uma segunda ocorrência, todas no último sábadoo, 26.

Ainda no Pirambu, no mesmo dia, outra ação deteve seis pessoas e resultou na apreensão de quatro pistolas e 226 munições. No domingo, 27, a PMCE registrou a apreensão de 13 armas.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Francisco Márcio de Oliveira, o número é expressivo e positivo no combate à criminalidade. São operações como a Data Magna, 1º CRPM Intinerante e Indenização de Reforço ao Serviço Operacional (IRSO).

O comandante-geral ressaltou e elogiou o empenho individual de cada policial militar, oficial ou praça, das equipes que estão na rua com a função de garantir a segurança pública.

