Uso de cacimba: saiba como evitar acidentes e contaminações

Costumeiramente instaladas de forma manual, as cacimbas tornam-se um risco quando não possuem instalação ou manutenção adequada, entenda quais cuidados devem ser tomados para uso do equipamento de captação da água

Após o trágico acidente envolvendo a queda de duas mulheres em uma cacimba de areia, que ocorreu na tarde da última quarta-feira, 24, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, autoridades alertam para cuidados que devem ser tomados caso o equipamento esteja instalado em outras residências.



No Nordeste brasileiro, costumeiramente, as cacimbas são instaladas de forma manual, com diâmetro em torno de um metro e a profundidade variável, até a água ser alcançada. Esses poços têm como objetivo a captação de água do lençol freático, tendo em vista que sua camada impermeável não é perfurada.



Sobre o assunto Mulher que caiu em cacimba: equipe de resgate ainda não localizou o corpo, mas afirma estar perto

Juazeiro do Norte: por que o resgate de mulher que caiu em cacimba é difícil

Corpo de mulher em cacimba é resgatado após quatro dias de busca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, apesar de ser uma alternativa econômica, é fundamental que sejam adotadas medidas de proteção física do poço. Além disso, a localização da cacimba também deve ser planejada para evitar possíveis fontes de contaminações da água, bem como para evitar acidentes com os proprietários do local.



Saiba como prevenir acidentes com cacimbas

Em entrevista nesta segunda, 28, ao jornalista Farias Jr., da rádio CBN Cariri, o engenheiro e assessor especial de projetos e contratos da Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, Akiro Chikushi, explicou as medidas de prevenção contra acidentes com cacimbas.



“A principal alternativa é a manutenção, percebendo se esses poços possuem a tampa no nível do piso, o que não é o recomendável. O ideal é que a tampa seja elevada, até para evitar acidentes com crianças”, pontua.



O engenheiro alerta ainda que não se deve subir na tampa do poço, pois – na maioria dos casos – não se sabe o método construtivo utilizado para fazê-la e, assim, não se tem dimensão de quanta carga a parede externa da cacimba foi projetada para suportar.



Saiba como aterrar cacimbas desativadas

Com relação a poços desativados, a recomendação é que o aterramento seja feito com controle de compactação. Para tanto, define-se a profundidade do poço e é realizada a compactação do local, finalizando-a com uma camada de hastes de concreto para dar sustentação ao aterro.



“Normalmente, essas cacimbas eram construídas nos quintais das casas. Com a urbanização, ela ficou naquela localidade e no entorno já foram feitas várias obras, que dificultam o acesso ao local. A própria dificuldade em relação ao acidente (com as duas mulheres que caíram na cacimba) foi conseguir o acesso dos maquinários à região em que o poço estava instalado”, explica Akiro.



De acordo com o engenheiro, os proprietários de residências que possuam cacimbas instaladas, mesmo que em boas condições externas de uso, ainda devem realizar o estudo do local de forma interna para notificar se há rachaduras ou pontos que possibilitem eventuais contaminações, pois os poços têm tempo de vida útil e precisam passar por manutenção.



Para que sejam solicitadas as verificações, a população deve acionar a Defesa Civil do município para laudos técnicos de cacimbas ou moradias com estruturas que apresentem instabilidade de uso.



Tags