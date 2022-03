Fortaleza tem madrugada com tempestade e amanhece sob forte chuva

Temporal começou por volta das 20h de quinta-feira e seguiu por toda a noite; previsão da Funceme para sexta-feira é de chuva durante o dia inteiro em tods as macrorregiões do Estado

Fortaleza segue com fortes chuvas na manhã desta sexta-feira, 11, após tempestade iniciada na noite da quinta-feira, 10. O temporal começou por volta das 20 horas, e segue praticamente ininterrupto na Capital.

Além da chuva, relâmpagos foram vistos e trovões ouvidos por toda a madrugada. Segundo a Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é que o tempo siga fechado na capital, com precipitações durante toda a sexta-feira.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os medidores da Funceme já registram precipitação acima de 50 mm em pelo menos três locais. O maior acumulado, até o momento, é na estação Parangaba, com 61,5 mm nas últimas 24 horas. O período mais intenso foi por volta da meia-noite, com 33,6 mm neste posto de medição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Chuva: caminhões-pipa retiram água de túnel na avenida Alberto Sá

Zona de Convergência Intertropical se afasta do Ceará e leva expectativa de mais chuvas

Reservatório Quandú atinge 100% da capacidade: 5 açudes estão sangrando no Ceará

Inmet emite alerta para risco de chuva intensas com perigo em algumas regiões do Ceará

Funceme indica chuvas em todo o Ceará nesta sexta-feira

Ainda segundo as previsões do órgão, o restante do Ceará também deve ter chuva ao longo do dia. As macrorregiões com maior destaque são Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba.

Até o momento, RMF e Litoral Norte são os locais com registro mais significativo de chuvas. Sobral teve, nas últimas 24 horas, 54,1 mm de precipitação, enquanto Granja, na divisa com o Piauí, tem 31,4 mm.

O Sertão Central é onde está o menor registro de precipitação. Dos postos de medição da Funceme na macrorregião, apenas Quixeramobim, com 0,2 mm registrados na tarde de quinta-feira, teve chuva nas últimas 24 horas.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Roda de conversa reforça direito das mulheres indígenas sobre violência doméstica

Combate à sonegação fiscal: distribuidoras de bebidas são alvo de operação no Ceará

Arma, drogas e R$ 14 mil são apreendidos em operação da PMCE em Tianguá

Mulher é presa após receber encomenda com R$ 1 mil em cédulas falsas em Itapipoca

10 cidades que concentram homicídios receberão programa de prevenção da violência

65 kg de drogas são encontrados em casa em construção no município de Juazeiro do Norte

Morre padre Antônio Martins, reitor do Santuário de Fátima, em São Benedito

Novo fardamento do Corpo de Bombeiros do Ceará será apresentado nesta sexta, 11

Tags