Mulher é presa após receber encomenda com R$ 1 mil em cédulas falsas em Itapipoca

Na tarde desta quinta-feira, 10, uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Federal após receber uma encomenda com R$ 1 mil em cédulas falsas, sendo 14 cédulas de R$ 50 e três de R$ 100. O caso aconteceu no município de Itapipoca, a 139,9 quilômetros de Fortaleza. O dinheiro foi apreendido pelos agentes policiais, e a ação contou com apoio dos Correios.

Conforme a PF, a mulher confessou o crime no momento em que recebia a encomenda dos Correios em um bar em que trabalha, detalhando que as cédulas foram adquiridas em aplicativo de rede social.

Ainda segundo a PF, ela foi indiciada por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de três a 12 anos. A Polícia Federal destaca que as investigações continuam para identificação de demais participantes do crime flagrado.



