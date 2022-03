Inmet emite alerta para risco de chuva intensas com perigo em algumas regiões do Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas com perigo e potencial para diversas regiões do Ceará. O Instituto prevê ventos intensos de 60-100 km/h e precipitações entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

O alerta prevalece entre às 15h de quarta-feira, 9, e segue até 10h de quinta-feira, 10. As áreas afetadas são o Sul Cearense, Sertões, Centro-Sul Cearense e Noroeste Cearense. "Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", informou o Inmet.

Fortaleza

Ainda conforme as informações do Inmet, a temperatura mínima para a Capital cearense é de 25°C. Já a temperatura máxima é de 30°C. Nesta manhã, o tempo em Fortaleza deve demonstrar muitas nuvens com chuva isoladas. Pela tarde, espera-se muitas nuvens com chuva e trovoadas isoladas, assim como no turno da noite, com intensidade do vento fraca ou moderado.

Funceme

Ao O POVO, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos aponta que até esta sexta-feira, 11, o cenário é favorável para chuvas em todas as macrorregiões do Estado do Ceará, com os maiores acumulados para o Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Na terça-feira, 8, conforme a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), fenômeno indutor de chuvas, estava se afastando do Estado.

