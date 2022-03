Arma, drogas e R$ 14 mil são apreendidos em operação da PMCE em Tianguá

Uma operação da Polícia Militar do Ceará resultou na apreensão de uma arma, drogas e R$ 14 mil em espécie. O caso foi registrado nessa quarta-feira, 9, em Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza.

A denúncia recebida é de que havia um laboratório caseiro de drogas em uma residência no Sítio Tianguazinho, na Zona Rural. "Dentre os itens apreendidos, estão um revólver calibre 38, cerca de 5,5 kg de pasta base de cocaína, crack e maconha, além de mais de R$ 14.000,00 em espécie", informou a corporação.

De acordo com a assessoria de comunicação da PMCE, no momento da chegada dos agentes de segurança, os suspeitos não estavam no local. O material foi apreendido e recolhido à autoridade policial da Delegacia Regional de Tianguá, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência (B.O).

Informações que possam auxiliar na captura dos responsáveis pelos ilícitos podem ser feitas pelo disque denúncia 181, ou via 190, conforme divulgou a PMCE.

