Combate à sonegação fiscal: distribuidoras de bebidas são alvo de operação no Ceará

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além do sequestro de oito veículos

Empresas distribuidoras de bebidas com atuação em Fortaleza foram alvo de uma operação de combate à sonegação fiscal nesta quinta-feira, 10. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de oito veículos. Os mandados foram cumpridos em Itapipoca e na Capital cearense. Mais de R$ 115 mil em espécie foram apreendidos, junto com celulares e notebooks.



O trabalho envolveu a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccot), em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ce) e a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As investigações que desencadearam a operaçãonomeada de "Lothari" estão concentradas em um inquérito policial que tramita na especializada da PCCE. De acordo com a Polícia, há indícios de que os alvos são suspeitos de realizar fraude fiscal estruturada – que consiste em utilizar empresas de “fachada” para burlar o fisco e não pagar o imposto devido ao Estado –, além de cometer lavagem de dinheiro e outros crimes.

No caso dos veículos sequestrados, dois eram caminhões e seis, carros. Um desses veículos estava em Itapipoca. "As decisões judiciais são oriundas da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. Todo o material apreendido será analisado para dar continuidade as investigações que seguem", informou a SSPDS, em nota.

