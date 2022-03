Reservatório Quandú atinge 100% da capacidade: 5 açudes estão sangrando no Ceará

Quandú, no município de Itapipoca, no Litoral Oeste, foi mais um a bater sua capacidade máxima e começar a sangrar, de acordo com dados da Cogerh

O número de açudes sangrando no Ceará subiu para cinco nesta quarta-feira, 9, de acordo com dados do Portal Hidrológico, gerido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O reservatório de Quandú, em Itapipoca, no Litoral Oeste, chegou aos 100% de sua capacidade de 3,37 milhões de metros cúbicos (m³). Os outros quatro com a capacidade máxima são: Germinal (Palmácia), Tijuquinha (Baturité), Rosário (Lavras da Mangabeira) e Ubaldinho (Cedro).

A Barragem do Batalhão, em Crateús, também está próxima de sangrar, com 96,88% da sua capacidade total. Os outros 149 reservatórios do Estado monitorados pela Cogerh estão com volume abaixo dos 90%, sendo 69 deles com quantidade de água abaixo de 30% do total suportado. Conforme resenha publicada nessa terça-feira, 8, nove açudes estão secos e 17 com volume morto (com menos de 5% de sua capacidade).

O Castanhão, maior reservatório do Ceará, está com 8,84% de seu volume total, número 13% inferior ao registrado no mesmo período do ano de 2021. Já o açude de Banabuiú, um dos principais que abastece o Sertão Central, historicamente uma das regiões mais secas do Estado, variou menos em relação ao mesmo período, com queda inferior a um ponto percentual.

Em entrevista ao O POVO na segunda-feira, 8, o diretor de Operações da Cogerh, Bruno Rebouças, considerou que, apesar das diferenças em relação ao ano passado, o volume atual dos reservatórios é melhor do que durante o auge da crise hídrica no Estado. “A expectativa é que nos próximos meses possamos reverter pelo menos parcialmente esse quadro", projeta.

Ele informou ainda que o órgão atua preventivamente para evitar quadros de seca. "Ao final da quadra chuvosa, nós fazemos a alocação negociada de água para definir como será o uso daquele recurso. Nós vivemos em uma região de semiárido, por isso é importante economizar água e consumi-la de maneira consciente", explica.

Chuvas no Ceará

Total de 82 de 184 municípios cearenses registraram chuvas entre as 8 horas desta quarta-feira, 9, e o mesmo horário dessa terça-feira, 8, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As regiões do Cariri, da Ibiapaba e do Sertão Central e Inhamuns foram as que registraram o maior número de municípios com chuva no Estado. Tarrafas, município localizado nesta última região, teve o maior registro, com acumulado de 102 milímetros.

Após nove dias do início do mês de março, a situação das chuvas no Cariri é a que possui o cenário mais favorável em todo o Estado, com acumulado de precipitações equivalente a 36% da média histórica esperada para o mês. Já o Maciço de Baturité enfrenta a situação mais crítica, onde choveu apenas 6% do esperado para o mesmo período. Em relação à Fortaleza, as chuvas dos últimos dias ajudaram a Capital a acumular um número maior de precipitações, com quase 30% do esperado.



