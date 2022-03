Fortaleza registra chuva com trovões e relâmpagos na noite desta quinta, 10

Para sexta-feira, 11, a Funceme prevê chuva para todas as macrorregiões. No sábado, 12, as precipitações tendem a ser mais isoladas, conforme o órgão cearense

Choveu forte, com trovões e relâmpagos, em diferentes bairros de Fortaleza na noite desta quinta-feira, 10. Conjunto Ceará, Jacarecanga, Meireles, Vila Velha, Farias Brito, São João do Tauape e Dionísio Torres são algumas das localidades que registraram as fortes chuvas. Na Região Metropolitana, moradores de Eusébio e Maranguape também presenciaram as chuvas.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) previa céu variando de parcialmente nublado a nublado com alta possibilidade de chuva para a noite desta quinta-feira, 10, na Capital. Entre as 7 horas de hoje e o mesmo horário de quarta-feira, 9, a Capital registrou 8 milímetros de chuva no posto Pici.

Sobre o assunto Reservatório Quandú atinge 100% da capacidade: 5 açudes estão sangrando no Ceará

Inmet emite alerta para risco de chuva intensas com perigo em algumas regiões do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por meio dos radares do aplicativo Funceme Tempo, disponível para Android e IOS, é possível identificar uma quantidade considerável de nuvens se deslocando do interior do Estado em direção ao Litoral Oeste, por volta das 21h30min. Segundo o portal Climatempo, Fortaleza registra 23º C na noite desta quinta, 10.

Para esta sexta-feira, 11, a Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Já no sábado, 12, o Estado deve ter precipitações isoladas em todas as macrorregiões. As chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade provenientes da proximidade da ZCIT bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Tags