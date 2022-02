Após denúncia ao MPF, IFCE adia resultado de concurso público

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou o adiamento oficial dos resultados preliminares referentes ao concurso público para servidores docentes e técnico-administrativos. O anúncio veio após denúncia realizada ao Ministério Público Federal (MPF), referente ao atraso na divulgação das classificações.

Em nota, o Instituto declarou que somente após a apuração dos fatos será autorizada a divulgação dos resultados preliminares, do novo cronograma e do prosseguimento para as etapas seguintes do concurso. Os resultados da seleção, que teve aplicação em 10 de dezembro de 2021, deveriam ser divulgados até 12 de janeiro.



Sobre o assunto UFCA: matrículas de alunos acusados de fraude nas cotas foram excluídas desde fevereiro de 2021

Ações para expandir ensino superior no Ceará são detalhadas nesta quinta-feira

Ceará terá sete novos campi de universidades estaduais; serão 16 novos cursos

Concursos para Uece, Uva e Urca terão vagas para 13 áreas em 12 cidades; veja quais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A data, definida em edital, não foi cumprida. Dessa forma, diversos candidatos descontentes manifestaram-se em redes sociais sociais e na Ouvidoria da Instituição. Ainda em janeiro, o MPF encaminhou questionamentos ao IFCE a respeito dos concursos públicos.

Em resposta, o IFCE declarou que realizou reuniões com representantes do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização do concurso, para notificar acerca das manifestações e esclarecer os fatos relatados.

Segundo a Instituição, o Idecan justificou o atraso informando que membros das bancas examinadoras das provas de conhecimentos gerais contraíram Covid-19. Esse déficit impactou a análise dos recursos às questões e a consequente divulgação dos resultados preliminares. Com a interferência do MPF, o IFCE solicitou a suspensão definitiva da publicação de resultados dos editais até que a análise dos manifestações seja concluída.

"Ratificamos que, somente após a apuração integral dos fatos, será autorizada a divulgação dos resultados preliminares, do novo cronograma e o prosseguimento para as etapas subsequentes do certame. Dessa forma, o IFCE reitera seu compromisso em colaborar integralmente com todas as solicitações do MPF, garantindo a transparência e a lisura do certame", divulgou a instituição em nota.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Policiais do Raio são expulsos por suspeita de participação no motim de 2020

Nova Olinda: avó entra na Justiça para mudar nome de bebê chamado Lúcifer

Preso suspeito de extorquir comerciantes em Beberibe

Pesquisa aponta para alto risco de deslizamento em falésias do Nordeste

Sede do Comando do Corpo de Bombeiros, Casarão Vermelho será transformado em museu

Filhote de Border Collie é esquecida em avião com destino a Fortaleza e vai para o Rio

Número de podas de árvores realizadas pela Enel cresce 36% em 2021

Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica é inaugurado em Juazeiro do Norte

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags