UFCA: matrículas de alunos acusados de fraude nas cotas foram excluídas desde fevereiro de 2021

Por meio de nota, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) informou que a notificação do processo investigativo criminal pelo Ministério Público Federal (MPF) foi feita via ofício da Procuradoria da República em Juazeiro do Norte

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) informou, por meio de nota enviada ao O POVO nesta quarta-feira, 2, que as matrículas dos três estudantes do curso de Medicina do campus Barbalha, acusados de fraude no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), foram definitivamente excluídas desde fevereiro do ano passado. A instituição foi notificada pelo Ministério Público Federal (MPF) em dezembro de 2019.

A notificação do processo investigatório criminal pelo MPF foi feita via ofício da Procuradoria da República em Juazeiro do Norte. "Em função do recesso de fim de ano do Poder Judiciário, a UFCA não teve acesso imediato aos autos do processo, razão pela qual o processo administrativo interno da Universidade só foi aberto em janeiro de 2020", disse a instituição em trecho da nota.

LEIA MAIS | Fraude nas cotas: Justiça determina expulsão de três alunos do curso de Medicina da UFCA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a abertura do referido processo administrativo, os três estudantes tiveram suas matrículas suspensas até a conclusão do procedimento interno, e eles não tiveram mais acesso aos serviços da Universidade nem a documentos como Histórico Escolar e Comprovante de Matrícula. Um deles estava em atividade de internato, também tendo suas atividades suspensas.

"No caso de um dos estudantes, que estava em atividade de internato, os hospitais preceptores foram informados do processo administrativo em curso, recebendo a instrução da UFCA de que esse discente não poderia desenvolver atividades práticas do curso médico nas instituições", explicou a Universidade. Durante todo o processo administrativo, concluído em 2019, foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa aos estudantes.

"A decisão pela exclusão definitiva das matrículas dos discentes investigados, portanto, veio após o procedimento administrativo da UFCA, que correu em paralelo ao processo judicial. Também cabe ressaltar que a UFCA cooperou plenamente com as investigações, oferecendo prontamente todas as informações requeridas pelas autoridades competentes, dentro dos prazos estipulados", pontuou a instituição.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags