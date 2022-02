A tutora esperava a chegada do animal no Aeroporto de Fortaleza, quando ficou sabendo que a cadela estava em voo para o Rio de Janeiro

A cadela Zoe, filhote da raça Border Collie, embarcou na madrugada dessa quarta-feira, 2, no Aeroporto de Guarulhos, com destino à Fortaleza, mas acabou sendo esquecida na aeronave pela equipe da Latam e foi levada em novo voo para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A tutora Priscila Carneiro aguardava a chegada do animal e recebeu a notícia negativa com susto.

Com previsão de chegada para às 10h40 da manhã de ontem, a tutora recebeu a informação de que não havia animais embarcados na aeronave. Priscila diz que entrou em desespero por não saber onde estava a filhote.

“Quando fui chegar para receber, o rapaz da empresa disse que não tinha animal no voo. Entrei em desespero. Eles me disseram que não sabiam o que tinha acontecido. Eu perguntava a todo momento onde ela estava, pedia para eles olharem direito. Disseram que estavam olhando. Depois de uma hora veio uma supervisora me contar que havia ocorrido um problema operacional e que ela não tinha desembarcado, mas sim ido direto para o Rio”, explica Priscila.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após ficarem sabendo que a cadela estava no voo em direção ao Rio de Janeiro, a supervisora entrou em contato com a Latam do Rio de Janeiro, onde acionaram uma equipe para verificar se o animal estava naquele avião. “Assim que pousou no Galeão, às 14h40, verificaram que a Zoe estava lá. Aí me mandaram foto, já tinha uma equipe esperando para levar ao veterinário. Mandaram vídeos mostrando que ela estava bem, tinha recebido os cuidados e com o laudo dado pela veterinária”, disse a tutora.

Filhote de Border Collie é esquecida em avião com destino a Fortaleza e vai para o Rio: https://t.co/M9HUILisll pic.twitter.com/RvwYfMiYil — O POVO (@opovo) February 3, 2022

Sobre o assunto Como economizar na compra de passagens aéreas?

Infecções levam Azul a ajustar 10% dos voos

Latam muda voos após casos de covid-19 e influenza entre funcionários

Anac autoriza redução de comissários após casos de covid e gripe

Empresas aéreas cancelam ou alteram voos para os EUA por incertezas com o 5G

A Latam informou ao O POVO, por meio de nota, que a cachorra não desceu do avião por questões operacionais. “A Latam esclarece que, por questões operacionais, a cachorra Zoe não desembarcou em Fortaleza nesta quarta, dia 02/02, conforme previsto. A Latam está em contato direto com a sua tutora, que já foi informada de todos os procedimentos adotados e está ciente de que a Zoe está bem cuidada e em segurança”, finaliza a nota.

A empresa reforçou que o animal recebeu atendimento e será entregue à tutora nesta quinta-feira, 3. “Neste momento, a Zoe se encontra no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão, onde já recebeu atendimento veterinário preventivo. Ela será entregue à sua tutora após ser transportada no voo LA3129 (Rio de Janeiro/Galeão – Fortaleza), com previsão de decolagem às 14h50 e pouso às 18h desta quinta-feira (03/2).”

Priscila afirmou à reportagem que a Latam entrou em contato com ela solicitando os dados bancários para poder reembolsá-la pelos custos do transporte do animal. A mesma disse que está pensando e analisando se entra com ação judicial por danos morais contra a empresa. “Ainda não tomei essa decisão, mas isso mexeu bastante comigo", afirmou Priscila Carneiro.

Tags