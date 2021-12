IFCE realiza concurso com maior número de inscritos da instituição

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) vai realizar o maior concurso público para servidores efetivos em número de inscritos da sua história. As provas acontecem neste fim de semana, 11 e 12 de dezembro, em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, com duração de quatro horas. Ao todo, o concurso reúne cerca de 75 mil inscritos para 181 vagas na carreira da docência e técnico-administrativa. O concurso registrou inclusive candidatos estrangeiros, oriundos de países da América Latina.

As provas para os candidatos a docentes serão realizadas neste sábado, 11, das 14h às 18h. No mesmo dia e horário também serão aplicadas as provas para o cargo técnico-administrativo de assistente de alunos. Já no domingo, 12, também das 14h às 18h, ocorre a aplicação para o cargo de assistente em administração. No domingo, das 8 às 12h, ainda serão realizadas as seletiva para os demais cargos do quadro técnico-administrativo.

Segundo o IFCE, serão 49 vagas destinadas a servidores técnico-administrativos, em 24 cargos distintos. Conforme edital, também estão previstas 132 vagas para a carreira docente, em 59 subáreas. Serão aprovados 225 candidatos no cadastro de reserva de técnicos administrativos em cargos de nível fundamental, médio e superior. Já na carreira docente, o cadastro de reserva aprovará até 618 pessoas.

Logística

Essa será a primeira vez que uma empresa externa estará à frente da realização do concurso. "O Idecan já aplicou diversos outros concursos tanto no Ceará quanto em outras regiões do país, inclusive para outros institutos federais. Nossa expectativa é de um processo bastante exitoso", disse o pró-reitor de Gestão de Pessoas do IFCE, professor Marcel Ribeiro.

Um total de 6.710 profissionais estarão envolvidos nas atividades de fiscalização e acompanhamento na realização das provas. Serão 95 locais de aplicação, sendo 70 em Fortaleza, 16 em Juazeiro do Norte e nove em Sobral.

"Além dos cuidados de segurança habituais de um concurso - que incluem detectores de metal, bloqueadores de sinal e tudo o mais -, teremos também esses cuidados específicos exigidos pelo momento de pandemia. Além da exigência do uso de máscaras, haverá disponibilização de álcool gel, medição de temperatura e outras medidas", esclareceu Marcel Ribeiro.

Serviço:

Concurso para servidores públicos - Instituto Federal do Ceará (IFCE)

Confira os locais de prova e a concorrência para as seleções:

Servidores técnico-administrativos em educação

Concorrência

Locais de provas (individual)

Professor de ensino básico, técnico e tecnológico



Concorrência

Locais de provas (individual)



