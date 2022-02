Ações para expandir ensino superior no Ceará são detalhadas nesta quinta-feira

Além de vagas para professores efetivos, as três universidades estaduais devem abrir novos campi e oferecer novos cursos

Nesta quinta-feira, 3, uma série de ações para expandir o trabalho das universidades estaduais será detalhada. O anúncio é feito pelo governador Camilo Santana, ao lado do titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Carlos Décimo. A transmissão ao vivo pelas redes sociais teve início às 12 horas.

Acompanhe:

Também estão presentes os reitores da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hildebrando Soares; da Universidade Regional do Cariri (Urca), Lima Júnior; e da Universidade Vale do Acarau (UVA), Fabianno Cavalcante.

No começo da tarde dessa terça-feira, 1º de fevereiro, o governador já havia anunciado a abertura de editais para 663 vagas para professores efetivos para as universidades estaduais. Conforme o chefe do Executivo estadual serão 365 vagas para a Uece, 184 para a Urca e 114 para a UVA.

Além de concurso público para professores, a iniciativa engloba a criação de novos campi no Interior e a oferta de novos cursos.

