Número de podas de árvores realizadas pela Enel cresce 36% em 2021

A Enel Distribuição Ceará, entre os meses de janeiro a dezembro do ano de 2021, realizou mais de 383 mil podas de árvores em todo o Estado. Esse número simboliza um aumento de 36% comparado com o ano de 2020, quando a empresa fez mais de 281 mil trabalhos de podas.

Os serviços de podas acontecem em parceria com as prefeituras municipais e são realizados de acordo com a necessidade de cada local. No caso da Enel Ceará, são feitos os serviços em que existe risco elétrico quando há contato direto de alguma parte da árvore com a rede de distribuição de energia.

Dessa forma, a companhia atua fazendo a limpeza dos galhos, eliminando qualquer risco à população e ao sistema elétrico. Segundo a Enel, a poda é realizada para garantir a continuidade do fornecimento de energia e evitar danos à rede elétrica, que podem gerar acidentes futuros.



