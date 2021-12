Dupla é presa suspeita de forjar roubo e desviar carga de ferro no Maranhão

Dois homens foram presos suspeitos de forjarem um roubo e desviarem uma carga de ferro no Maranhão. A prisão ocorreu nessa quinta-feira, 2, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), após mandado de prisão preventiva, nos municípios de Crato e Icó, localizados na região do Cariri cearense e Centro-Sul, respectivamente.

Conforme a Polícia Civil do Maranhão (PCMA) com apoio da Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos e Cargas (DRFCV), os homens seriam caminhoneiros e teriam sido contratados para transportar carga de ferro desde 2018. Durante o trajeto desse último transporte, eles desviaram o caminho e retiveram o material. Eles foram identificados como João Viana Amorim, 74, e Marcondes José Ribeiro Silva, 57.

Após forjar o crime, os suspeitos registraram um Boletim de Ocorrência (B.O) informando que a carga havia sido roubada. Com o final das apurações, a Polícia Civil do Maranhão solicitou um mandado de prisão preventiva ao Poder Judiciário pelo crime de estelionato. Após troca de informações com os investigadores cearenses, a dupla foi localizada. As prisões contaram com apoio das Delegacias Regionais de Crato e Icó.

