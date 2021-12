Fortaleza tem 23 praias próprias para banho neste fim de semana; veja quais

Fortaleza tem 23 praias próprias para banho neste primeiro fim de semana de dezembro, conforme novo boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira, 3. O órgão também divulgou que nove trechos estão impróprios para os banhistas até o próximo domingo, 5, na Capital.

Os trechos próprios para os banhistas estão na região Leste, que abriga as praias da Sabiaguaba, Futuro e Caça e Pesca. Na região, 11 dos 12 pontos estão próprios para banho. Já na região do Centro, onde tem destaques as praias de Iracema, Meireles e Beira Mar, são cinco pontos próprios para os banhistas. O boletim da Semace também destaca sete trechos da região Oeste próprios, onde possui as praias da Leste-Oeste e Pirambu.

Conforme a Semace, é importante que o banhista evite tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade. "Nesse episódio as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carregando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem", disse o órgão.

Além disso, a pasta recomenda evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada.



Por fim, o órgão destaca a importância de lembrar que ligações clandestinas de esgotos, resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, óleo, graxas e outras substâncias são capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação. Esses também podem influenciar na qualidade das águas da orla.



