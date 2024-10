Outubro 2024: feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

Outubro, mês da conscientização do câncer de mama, possui 31 dias; veja calendário de 2024 com feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

O Dia da Música, do Poeta e da Leitura são uma das celebrações do mês de outubro. Confira quais são as outras datas especiais. Além das datas comemorativas, outubro é conhecido como mês rosa, escolhido para conscientizar a sociedade sobre o câncer de mama.

Além de 6 de outubro, o Dia do Prefeito também é comemorado em 11 de abril. Essa última data faz alusão ao dia em que foi criado o primeiro cargo de prefeito no Brasil, em 11 de abril de 1985, por meio da Lei 18, da então Assembleia Provincial Paulista, segundo informações do site da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O Dia Mundial do Compositor é comemorado em 15 de janeiro. No entanto, em homenagem aos grandes compositores brasileiros, como Chico Buarque, por exemplo, a data foi pensada por Herivelto para ser especialmente dedicada aos nomes da música popular brasileira.

Essa data foi pensada em homenagem ao poeta popular, compositor e cantor cearense Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré.

Ele, além de tudo isso, era um grande apreciador da cultura nordestina, diversidade folclórica, paisagens naturais, culinária, artesanatos, musicalidade e danças.

9 de outubro: Dia do Atletismo

O dia 9 de outubro é usado para homenagear um dos esportes mais antigos do mundo, que surgiu nos primeiros Jogos Olímpicos, por volta do ano 776 a.C, na Grécia, sendo conhecido por ser um "esporte-base". Isso porque o Atletismo utiliza dos movimentos primários do ser humano: correr, andar, saltar e arremessar.

10 de outubro: Dia Mundial da Saúde Mental

O Dia Mundial da Saúde Mental traz, no dia 10 de outubro, uma reflexão e um alerta sobre a atitude de olharmos para a condição da saúde da nossa mente.

A data foi instituída em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental. Neste dia, são promovidas ações e palestras de conscientização acerca da importância de cuidar do psicológico.

11 de outubro: Dia Internacional das Meninas

A ONU instituiu o dia 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina para evocar as demandas e necessidades das meninas de todos os países, para alcançar desde as regiões mais desenvolvidas até os locais de extrema miséria.

12 de outubro: Dia Nacional da Leitura

O dia 12 de outubro foi instituído através da Lei nº 11.899, de 8 de janeiro de 2009, para voltar algumas atividades para o incentivo da leitura no Brasil, onde 9,3 milhões de pessoas são analfabetas, conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Além disso, na semana da data também acontece a Semana Nacional da Leitura e da Literatura no Brasil, quando acontecem eventos para promover e reunir escritores regionais.

13 de outubro: Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

O Dia do Fisioterapeuta, também conhecido como o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, é comemorado anualmente em 13 de outubro no Brasil.

Criada para celebrar o trabalho do profissional ligado à área da saúde que auxilia na recuperação física do corpo humano, a data também tem o objetivo de lembrar a data em que foi regulamentada a lei que define todos os direitos e deveres desses profissionais.

14 de outubro: Dia Mundial da Normalização

Não muito conhecido, o Dia Mundial da Normalização é celebrado por membros da Organização Internacional de Normalização (OIN), do Instituto Evandro Chagas (IEC) e da União Internacional de Telecomunicações para homenagear os esforços de milhares de especialistas no mundo inteiro.

Isso porque, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, são esses profissionais que desenvolvem os acordos técnicos voluntários que são publicados como normas internacionais.

15 de outubro: Dia do Professor

Proclamado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Dia do Professor, decidido em 1994, tem o objetivo de enaltecer a profissão que é tão importante para a formação da sociedade.

O Decreto Federal 52.682 que oficializa o dia como feriado nacional diz:

“Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias”.

16 de outubro: Dia Mundial da Alimentação

Também criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para construir a conscientização mundial acerca de um de um direito fundamental do ser humano, o Dia Mundial da Alimentação teve sua primeira comemoração com o tema “A comida vem primeiro”, em 1981.



17 de outubro: Dia Nacional da Vacinação

A data foi escolhida para lembrar o investimento essencial em pesquisas para criação de vacinas e combater a desinformação que ainda circula em muitas regiões que colaboram para campanhas contra a medida mais eficaz de prevenção de doenças.

18 de outubro: Dia do Médico

No Brasil, o Dia do Médico é comemorado para celebrar a data de nascimento de Lucas, um dos discípulos que escreveu parte do Novo Testamento da Bíblia e também era médico.

Ademais, a data passou a ser celebrada por iniciativa do médico e jornalista paranaense Eurico Branco Ribeiro, que nasceu em 1902 e se formou em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Já nos Estados Unidos, o dia foi escolhido em homenagem à primeira anestesia dada em um paciente, que aconteceu em 30 de março de 1942, segundo informações do site oficial da Câmara Municipal de São Francisco.

19 de outubro: Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama

O Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama foi estabelecido com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Criado em 1986 pela Sociedade Americana de Câncer, a data busca alertar sobre os riscos do câncer de mama e promover campanhas de prevenção.

A principal estratégia é a detecção precoce, já que o diagnóstico no estágio inicial aumenta significativamente as chances de cura. Além disso, esse dia reforça a importância do autocuidado e do acesso à informação e ao tratamento adequado.

20 de outubro: Dia do Poeta

20 de outubro é o Dia do Poeta Crédito: Pexels / KoolShooters

O Dia do Poeta foi criado para homenagear aqueles que se dedicam à arte da poesia, uma forma de expressão literária que atravessa culturas e gerações.

No Brasil, ressalta a importância dos poetas na valorização da linguagem e na capacidade de traduzir sentimentos, ideias e percepções do mundo de maneira única. A poesia é uma ferramenta poderosa para registrar a história e estimular a reflexão, além de ser um meio de entretenimento e expressão artística.

21 de outubro: Dia Nacional da Alimentação na Escola

Instituído para conscientizar sobre a importância da alimentação saudável no ambiente escolar, o Dia Nacional da Alimentação na Escola destaca o papel crucial da nutrição no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.

Criada no Brasil, o dia visa promover políticas públicas que garantam refeições balanceadas nas escolas e reforçar o papel da alimentação como base para a educação de qualidade. Ações como essas são essenciais para combater a obesidade infantil e desnutrição.

22 de outubro: Dia do Paraquedista

O Dia do Paraquedista celebra a coragem e a técnica dos profissionais e praticantes desse esporte radical. A data também marca a importância do paraquedismo para as Forças Armadas, onde é utilizado em operações estratégicas.

No Brasil, a celebração destaca a evolução da prática, tanto como modalidade esportiva quanto no âmbito militar, e reconhece o treinamento rigoroso e a precisão necessária para garantir a segurança e o sucesso dos saltos.

23 de outubro: Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira

O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira é comemorado em 23 de outubro para homenagear os profissionais da aviação e o papel da FAB na defesa do espaço aéreo brasileiro.

A data remete ao primeiro voo do 14-Bis, realizado por Santos Dumont em 1906, considerado um marco na história da aviação. Esse dia reconhece a importância da aviação civil e militar no desenvolvimento econômico, na segurança e no transporte aéreo do Brasil.

24 de outubro: Dia das Nações Unidas

O Dia das Nações Unidas foi instituído para marcar a fundação da ONU, ocorrida em 24 de outubro de 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. A criação da organização representou um esforço global para promover a paz, a segurança internacional, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável.

25 de outubro: Dia Internacional Contra a Exploração da Mulher

O Dia Internacional Contra a Exploração da Mulher foi criado para conscientizar sobre as diversas formas de violência e exploração que as mulheres enfrentam no mundo, especialmente no contexto do tráfico humano e da prostituição forçada.

A data busca promover ações de prevenção e combate a essas práticas, além de incentivar políticas públicas que garantam a proteção e os direitos das mulheres. A exploração sexual e o trabalho forçado ainda são realidades que precisam de enfrentamento global.

26 de outubro: Dia do Trabalhador da Construção Civil

O Dia do Trabalhador da Construção Civil homenageia os profissionais que atuam na construção e manutenção de obras e infraestrutura urbana.

A data busca reconhecer a importância dessa categoria para o desenvolvimento das cidades e para a economia, além de promover a valorização do trabalho seguro e digno nesse setor.

O dia também é uma oportunidade para refletir sobre as condições de trabalho e os direitos desses profissionais.

27 de outubro: Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual

Instituído pela Unesco, o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual visa conscientizar sobre a importância da preservação de registros audiovisuais, como filmes, vídeos e gravações sonoras, que são parte essencial da memória cultural da humanidade.

Esses registros estão frequentemente em risco devido à degradação física e tecnológica, e a data busca promover esforços globais para garantir sua conservação e acesso às gerações futuras.

28 de outubro: Dia Mundial do Judô

O Dia Mundial do Judô foi criado para celebrar o legado de Jigoro Kano, fundador dessa arte marcial, e para promover os valores do judô, como disciplina, respeito e autossuperação. O judô é uma modalidade esportiva que combina técnica e filosofia, incentivando o equilíbrio físico e mental.

29 de outubro: Dia Nacional do Livro

O Dia Nacional do Livro no Brasil é comemorado em 29 de outubro, em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional, em 1810. A data ressalta a importância do livro como ferramenta de conhecimento e cultura, além de promover o hábito da leitura.

Livros são veículos essenciais para o acesso à educação e para a preservação e disseminação do conhecimento, sendo cruciais para o desenvolvimento intelectual e social.

30 de outubro: Dia do Balconista

O Dia do Balconista foi criado para homenagear os profissionais que trabalham em atendimento direto ao público em estabelecimentos comerciais.

Balconistas desempenham um papel fundamental na relação entre clientes e empresas, prestando informações, auxiliando nas vendas e sendo o primeiro ponto de contato em muitas lojas.

31 de outubro: Dia das Bruxas

O Dia das Bruxas, ou Halloween, é uma celebração de origem celta que ocorre em 31 de outubro e foi popularizada principalmente nos Estados Unidos. Originalmente, a data estava ligada ao festival de Samhain, que marcava o fim da colheita e o início do inverno.

Hoje, o Halloween é uma festa cultural e comercial, caracterizada por fantasias, decorações temáticas e o costume de "doces ou travessuras". O dia também é visto como uma celebração da imaginação e da diversão.