Dia do Nordestino: saiba origem da data

Dia 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino, a data foi instituída por uma lei de 2009, na cidade de São Paulo; confira como surgiu a comemoração

A data foi oficializada pela a lei nº 14.952, de 13 de julho de 2009, na cidade de São Paulo. No entanto, em 2019, o texto foi alterado por uma nova lei municipal, a Lei 17.145, que alterou o dia para 2 de agosto, em homenagem a outro cantor e compositor nordestino, Luiz Gonzaga, porém, muitas pessoas ainda comemoram no dia 8 de outubro.

A origem da comemoração surgiu como uma homenagem aos 100 anos do compositor, poeta popular e cantor cearense Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré (1909 - 2002).

O dia 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino. A data é uma forma de homenagear quem nasceu no Nordeste e toda a pluralidade e riqueza cultural da região.

Bruaca e peixada: VEJA as comidas cearenses mais pesquisadas

Dia do Nordestino: conheça a região



A região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil, com uma população de 54,6 milhões, segundo o censo demográfico de 2022. É formada por nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O Nordeste conta com várias personalidades importantes, que se destacaram artisticamente e tiveram relevância nacional, como Ariano Suassuna, autor do livro "O auto da Compadecida” e o humorista Chico Anysio.

Projeto Recaatingamento visa recuperar mata nativa do Ceará; CONFIRA

Dia do Nordestino: poema de Patativa do Assaré



Nascido na cidade de Assaré, no Sertão do Cariri, o poeta Patativa do Assaré sempre exaltou o Nordeste em suas criações. Confira um de seus poemas.

Eu sou de uma terra que o povo padece

Mas não esmorece e procura vencer.

Da terra querida, que a linda cabocla

De riso na boca zomba no sofrer

Não nego meu sangue, não nego meu nome

Olho para a fome, pergunto o que há?

Eu sou brasileiro, filho do Nordeste,

Sou cabra da Peste, sou do Ceará.