Saúde mental: conheça as práticas integrativas complementares e saiba onde acessá-las em Fortaleza

Não existe divisão entre corpo e mente. É tudo uma coisa só, interligada, integralizada. Palavra polissêmica, com muitos significados, entende a médica sanitarista Vera Dantas. Um deles diz sobre a conexão indissociável entre bem-estar físico e mental. “Antes das pessoas desenvolverem um adoecimento, elas se fragilizam nas suas dificuldades, nas suas relações, seja com as pessoas ou com o ambiente do qual elas também fazem parte”, defende a médica.

Os 40 anos de profissão a levaram a migrar sua abordagem de atuação clínica, deixando a homeopatia ao encontrar (e incorporar ao seu dia a dia) as terapias integrativas, em práticas como reiki, arteterapia, medicinas tradicionais tibetana e indígena, entre outras. Depois de todo esse tempo de atuação médica, para ela não resta dúvidas de como a medicina tem que ser: humanizada.

A afirmação se aplica ao conceito de saúde integrativa, uma abordagem que considera as dimensões físicas, mas também emocionais, mentais e sociais do ser humano – incluindo a espiritual – combinando práticas convencionais com alternativas para a promoção da saúde. “É uma saúde que tem que compreender o ser humano em sua inteireza, que pensa que cuidar do outro é algo muito mais potente e importante do que fazer um diagnóstico de adoecimento”, diz Vera.